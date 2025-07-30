25-летняя Стефания Маликова призналась, что стеснялась своего широкого лица

25-летняя дочь певца Дмитрия Маликова призналась в личном блоге, что долгое время комплексовала из-за своей внешности. Стефания рассказала, что стеснялась своего широкого лица в форме сердца.

Наследница исполнителя хита «До завтра» опубликовала коллаж из детских снимков и отметила, что мама всегда называла особенность ее лица «изюминкой» и призывала подождать.

Как отметила Стефания, такая же форма лица у ее мамы Елены. В итоге, повзрослев, девушка приняла себя и стала красавицей.

«Люблю такие тренды, есть в них что-то настоящее», — подписала видеоролик дочь Маликова.

Осенью 2024 года Стефанию заподозрили в изменении формы лица с помощью филлеров. Пользователи предположили, что девушка повелась на модный тренд и переборщила с инъекциями. Она якобы сделала «козий подбородок» - процедуру, с помощью которой косметологи пытаются добиться полной симметрии.

Ранее Дмитрий Маликов признался, что чувствует за 7-летнего сына большую ответственность, нежели за дочь. Певец признался, что Стефания никогда не была избалована его вниманием. В детстве она проводила гораздо больше времени с мамой, а не с папой.