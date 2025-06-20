Певец Маликов заявил, что чувствует большую ответственность за сына, чем за дочь

Певец Дмитрий Маликов – отец двух детей. Старший ребенок артиста Стефания уже взрослая девушка, поэтому все внимание звездного отца сейчас направлено на младшего – Марка. Вокалист признался, что чувствует за сына большую ответственность, нежели за дочь.

В интервью Лауре Джугелии Маликов рассказал, что Стефания никогда не была избалована его вниманием. В детстве она проводила гораздо больше времени с мамой, а не с папой.

«Стеша — девочка, она как-то на маме была, просто куколка какая-то бегает, капризничает. А вот по отношению к сыну я все-таки чувствую большую ответственность», - поделился Дмитрий.

По словам певца, когда родился Марк, он полностью переосмыслил свою жизнь и стал больше времени проводить с семьей. Сейчас Маликов дорожит каждым моментом, проведенным с сыном, ведь понимает, что с возрастом мальчик может начать отталкивать его.

К слову, Стефания Маликова признавалась, что ей не хватало времени с папой. Когда она была маленькой, артист постоянно отсутствовал дома из-за работы. Но это не отдалило их. Девушка делилась, что считает отца своей опорой.

Ранее Стефания Маликова опубликовала фото младшего брата.