Модный тренд: что могла сделать дочь Дмитрия Маликова с подбородком

Косметологи пытаются внедрить в России новый тренд. Как мужчинам, так и женщинам предлагается сделать так называемый козий подбородок. С помощью филлеров планируется добиться полной симметрии лица. Этой бьюти-процедурой уже воспользовалась дочь Дмитрия Маликова Стефания, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мода на измененные подбородки растет уже несколько месяцев. Среди тех, кто заинтересовался ей, оказалась наследница известного российского певца.

Подписчики девушки в социальных сетях рассмотрели на ее фото тот самый подбородок с «утюжковыми» пропорциями. Тогда они предположили, что Стефания повелась на модный тренд и переборщила с инъекциями.

Ранее дочь Дмитрия Маликова посетила футбольный матч в сопровождении 79-летней бабушки. Мама известного артиста редко появляется на публике.