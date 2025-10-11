Опубликовано 11 октября 2025, 14:381 мин.
25-летняя рэперша Инстасамка зарегистрировала новый бренд косметики
© Starface.ru
Инстасамка зарегистрировала новый бренд косметики. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».
Рэперша официально зарегистрировала новый товарный знак DAISUKI на свое юридическое лицо ООО «Рич Флекс».
Ранее компания создавалась для производства напитков и снеков.
Однако первый опыт оказался неудачным — проект принес Инстасамке убытки в размере 8 тысяч рублей.
Как отмечает сама артистка, бренд будет ориентирован на современные тренды и молодую аудиторию.
Ранее мы писали о том, что бизнес теннисиста Евгения Кафельникова заработал за 2024 год 430 млн рублей.
Также сообщалось, что на певицу Инстасамку подали в суд за пожар в квартире на Тверском бульваре.