25-летняя рэперша Инстасамка зарегистрировала новый бренд косметики

Инстасамка зарегистрировала новый бренд косметики. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Рэперша официально зарегистрировала новый товарный знак DAISUKI на свое юридическое лицо ООО «Рич Флекс».

Ранее компания создавалась для производства напитков и снеков.

Однако первый опыт оказался неудачным — проект принес Инстасамке убытки в размере 8 тысяч рублей.

Как отмечает сама артистка, бренд будет ориентирован на современные тренды и молодую аудиторию.

Ранее мы писали о том, что бизнес теннисиста Евгения Кафельникова заработал за 2024 год 430 млн рублей.

Также сообщалось, что на певицу Инстасамку подали в суд за пожар в квартире на Тверском бульваре.