На певицу Инстасамку подали в суд за пожар в квартире на Тверском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Медиавойны.

По информации источника, с артисткой судится страховая компания на 2,5 миллиона рублей. Сотрудники компании выплатили ущерб владельцу недвижимости, который успел застраховать жилье. Он требует взыскать деньги с певицы, проживавшей в момент пожара в квартире. Пожарная инспекция установила виновника возгорания, и теперь страховая знает, с кого взыскать потраченные на восстановление жилища 2 503 113 рублей.

Напомним, сейчас Инстасамка выступает пострадавшей в другом деле. Она заявила, что стилист Николай Овечкин взял у нее 3 миллиона и не вернул. Певица планирует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Николай Овечкин заявил, что привлек юристов для решения спора с Инстасамкой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 53-летний телеведущий Андрей Малахов требует 7 млн рублей с отделочников.