Бизнес теннисиста Евгения Кафельникова заработал за 2024 год 430 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Именитый российский теннисист Евгений Кафельников и отец известной модели Алеси Кафельниковой давно ушел из спорта и занимается бизнесом. Он является руководителем семи компаний: ООО «НТЦ — ПАРК ТЕННИСА», ООО «ГОЛЬФ ПРОФИ ТУР», ООО «НТЦ СЕРВИС», ООО «НТЦ ИНВЕСТ», ООО «ТКЛ ГРУПП», ООО «ОКТАГОН ВОСТОК» и АНО «ТУРНИР КУБОК КРЕМЛЯ».

Большинство из этих организаций принесли прибыль спортсмену. Так, наибольшие доходы показало ООО «ГОЛЬФ ПРОФИ ТУР». Согласно открытым данным, за 2024 год организация заработала 225,1 млн рублей, чистая прибыль составила 63 млн рублей.

На втором месте по доходам оказалось ООО «НТЦ ИНВЕСТ», которое занимается арендой и управлением арендованной недвижимостью. За 2024 год компания заработала 173,1 млн рублей, чистая прибыль — 38,4 млн рублей.

Остальные компании Кафельникова суммарно принесли еще 31,8 млн рублей доходов. Всего за 2024 год спортсмен заработал около 430 млн рублей.

