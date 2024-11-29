25-летняя фигуристка Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые». Об этом сообщает фан-группа спортсменки в Telegram-канале.

В распоряжение источника попали кадры из нового сериала. На них Евгения запечатлена с коллегой по проекту во время готовки. Медведева предстала в голубой рубашке с черным бантом и красной юбке.

Премьера нового «Универа» запланирована в 2025 году.

Отметим, что поклонники с восторгом отреагировали на съемки Медведевой в кино.

«Этот человек вообще спит? Когда она все успевает? Молодец Евгения! Пусть пробует себя, хороший опыт», — написали фолловеры.

Сама фигуристка не комментировала новость.

Ранее Евгения Медведева заявила, что получает 200 тыс. рублей за выход на ледовых шоу. Подробности читайте в этой новости.

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