«Не такая, не сякая»: преобразившаяся Zivert оправдалась за отсутствие мужа

34-летняя певица Zivert предстала в новом образе и ответила на критику фигуры. Артистка обратилась к хейтерам в соцсети.

Исполнительница хита «Кто сказал» посвятила себе пост в день 34-летия. Артистка назвала прошедший год «перерождением» и показала себя с новой стрижкой. Певица выступила против навязанных стандартов красоты и заявила, что ее фигуру ежедневно критикуют. Более того, она сталкивается с осуждением из-за отсутствия семьи. По словам знаменитости, ей удалось справиться с критикой, осознав, что нужно любить себя и принимать.

«В мире, где люди не одумались и продолжают говорить тебе каждый день: «Не такая, не сякая, живешь не так, сильно худая, сильно крупная, талии нет, мужа надо». Я считаю, нужно оставаться собой и любить себя вместе с каждым ребром, что шире вашего стандарта красоты. Нужно жизнь эту выпивать жадно, до последней капли, даже если нет мужа. Просто потому, что она моя — эта жизнь», — высказалась артистка.

Zivert добавила, что ей удалось выйти из трудностей победителем и сохранить свое жизнелюбие. Она по-прежнему верит в добро, любовь и дружбу.

Ранее певица Zivert вернулась на сцену после перерыва в новом имидже. Подробности читайте в этой новости.