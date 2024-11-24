25-летний музыкант Slava Marlow подарил маме квартиру за 100 млн рублей в честь праздника

25-летний музыкант Slava Marlow переписал на маму свою квартиру в элитном районе Москвы за 100 млн рублей в честь праздника.

Осенью прошлого года появилась информация о том, что Артем Готлиб приобрел жилую площадь в районе, где находится патриаршая резиденция.

В своей квартире певец часто устраивал шумные вечеринки, чем мешал своим звездным соседям. Кроме того, Slava вдохновлялся и писал треки именно в этом месте, что тоже злило окружающих жильцов, ведь шум, не переставая, доносился из дверей его жилплощади. Именно по этой причине соседи стали все чаще жаловаться на артиста, а затем и вовсе начали штурмовать приемную местной полиции и подавать на него заявления с жалобами.

Из-за официально документированных жалоб артисту все же пришлось прекратить шумные мероприятия и работу на дому.

Чуть позже Артем Готлиб решил устроить 55-летней маме Ладе сюрприз и переписать на нее свою дорогостоящую квартиру. Такой подарок артист решил преподнести родному человеку в честь Дня матери. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце не встретилась с сыном в День матери.

Также сообщалось, что Денис Майданов рассказал, как помогает дочери в музыкальной карьере.