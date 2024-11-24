Денис Майданов рассказал, как помогает дочери в музыкальной карьере. Об этом сообщает NEWS.ru.

16-летняя дочь Дениса Майданова уже выпускает собственные песни. Как рассказал отец девочки, он периодически помогает ей с записью творчества.

«В какое-то время я пытался ее корректировать и помогать. Говорю: „Влада, это надо, это не надо, это слово хорошее, это слово не такое, оборот неправильный музыкальный“ или еще что-то. А потом понял, что я ей мешаю», — объяснил он.

По мнению Майданова, молодежь не хочет, чтобы в их творчество вмешивались родители. В итоге певец помог с записью первой половины нового альбома Влады, а вторую часть она записала в одиночку.

«Чуть-чуть корректировать можно, но молодежи это все равно, что подрезать крылья. То есть, надо давать эти крылья распахивать, дышать», — рассказал он.

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