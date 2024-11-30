25-летний актер сериала «Содержанки» выиграл конкурс красоты «Мистер Планета» в Перу

25-летний актер сериала «Содержанки» Александр Федотов одержал победу в международном конкурсе красоты «Мистер Планета» в Перу.

Мужчина опубликовал в социальных сетях фотографии, сделанные после оглашения результатов соревнования. На снимках он предстал в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Также на его голове уже красовалась золотая корона победителя, а на плечи надета торжественная лента с надписью «Мистер Планета».

Александра поделился, что это его первый международный опыт участия в конкурсе красоты. Именно по этой причине он удивлен своей победе: ему удалось обойти 18 участников. Кроме того, актер подчеркнул, что на протяжении трех месяцев готовился к конкурсу и что ему пришлось пройти через многочисленные перелеты, нервы и страдания ради заветного титула.

«Большое спасибо вам, моя дорогая публика, которая поддерживала меня на протяжении всей подготовки и самого конкурса. Спасибо моей семье, которая верила в меня. Я вас очень люблю и ценю», — публично поблагодарил за поддержку всех, кто верил в его победу и помогал к этому прийти.

Александр Федотов уже сыграл в таких сериалах, как «Содержанки», «СашаТаня» и «Крюк».

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