Скромная студентка из Вьетнама: кто победил в престижном конкурсе «Мисс Интернешнл 2024»

12 ноября в Токио прошел финал конкурса красоты «Мисс Интернешнл 2024», в котором приняли участие 70 участниц из разных стран мира. Главный приз престижного мероприятия достался 22-летней представительнице Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи, следует из трансляции, опубликованной на YouTube.

В финал прошли восемь конкурсанток: участницы из Боливии, Польши, Чехии, Вьетнама, Индонезии, Испании, Новой Зеландии и Венесуэлы. Девушки должны были ответить на вопросы по темам: гендерное равенство, искусственный интеллект, лидерство, экология и экономика.

Хюинь Тхи Тхань Тхюи на вопрос о том, какие события наиболее повлияли на образовательную систему ее поколения, назвала пандемию коронавируса и развития онлайн-образования.

Победительница конкурса отметила, что в ее жизни большую роль играет семья. Хюинь Тхи Тхань Тхюи стала первой представительницей Вьетнама, удостоенной престижного титула. Также она призналась, что ей пришлось приложить много усилий, чтобы преодолеть стеснительность. Тхюи учится в двух университетах и работает моделью. Девушка знает, помимо родного языка, корейский и английский.

«Мисс Интернешнл» — международный конкурс красоты, который ежегодно проходит в Японии. По правилам мероприятия, участницы должны показать не только внешние данные, но доброжелательность, интеллект и свои внутренние качества.

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