19-летняя россиянка одержала победу на конкурсе красоты «Супермодель Вселенной». Вероника Новикова вошла в число победителей, завоевав титул «Первой вице-мисс».

Студентка РАНХиГС, которая совмещает модельную карьеру вместе с учебой, представляла нашу страну на конкурсе красоты, который проходил в три дня в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. За победу боролись участницы из разных стран, включая и такие, как Китай, США, Нидерланды, Филиппины и другие. В борьбе за главную корону конкурсанткам пришлось продефилировать не только в вечерних нарядах и купальниках, но и даже в национальных костюмах.

Ранее 19-летней Веронике уже удавалось побеждать в конкурсах подобного плана. Так, минувшим летом девушка забрала приз зрительских симпатий на «Мисс Владимирская земля — 2024». Однако международным титулом «Первой вице-мисс» Новикова гордится намного больше, так как для нее победа стала неожиданной.

«Это незабываемое событие стало для меня настоящим шагом к успеху, и я настоятельно рекомендую всем принять участие в этом конкурсе, который изменит вашу жизнь! Благодаря этому опыту я вошла в топ-3 на всероссийском конкурсе "Miss World Russia" в Москве и получила титул "Первая вице-мисс Supermodel of Russia"», — поделилась Вероника беседе с изданием The Voice.

Ранее мы писали о том, кто победил в престижном конкурсе «Мисс Интернешнл 2024».