25-летнему блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело за уклонение от службы

Михаилу Литвину грозит уголовное дело за уклонение от службы. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

Блогеру может грозить уголовная ответственность за уклонение от воинской обязанности. По данным издания, с начала осени Михаил получил не менее трех повесток, однако ни на одну из них так и не откликнулся.

Все документы были доставлены по адресу регистрации и получены лично, однако блогер полностью проигнорировал требования военного комиссариата. Сейчас ведомство настаивает на его личном присутствии для прохождения медицинской комиссии и определения категории годности к службе.

Отмечается, что в случае отказа или продолжительного уклонения Литвин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье об «Уклонении от прохождения военной службы». Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Также, по информации источников, если Михаил не явится в военкомат в ближайшее время, его могут объявить в розыск.

На данный момент сам Михаил ситуацию не прокомментировал. На его страницах в соцсетях новых публикаций и заявлений о повестках не появлялось.

