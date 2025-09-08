25-летний блогер Михаил Литвин заработал 12,9 млрд рублей на энергетиках. Об этом стало известно «Страстям».

Блогер Михаил Литвин еще в 2022 году запустил производство продукции под брендом Lit Energy. Сейчас под этим товарным знаком в российских магазинах можно купить чипсы, газировку и энергетики.

Согласно открытым данным, ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ», в котором Литвину принадлежит наибольшая доля среди всех соучредителей (40%), за 2024 год заработало 12,9 миллиардов рублей. Чистая прибыль организации составила 877 миллионов рублей.

Известно, что 25-летний Михаил Литвин владеет еще одной компанией — ООО «Э РЭЙР КЕЙС». Однако там чистая прибыль за прошлый год составила скромные 136 тысяч рублей.

