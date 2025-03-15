25-летней жене Влада Соколовского срочно понадобилась психологическая помощь

Супруга Влада Соколовского сделала пугающее признание, связанное с личной жизнью.

Ангелина Суркова решила быть откровенной со своими подписчикам, из-за чего заявила в личном блоге о том, что в жизни наступил сложный этап, который она пытается пережить с помощью психолога.

По словам Ангелины, у нее уже состоялась разовая сессия со специалистом для того, чтобы она смогла скинуть с себя эмоциональное напряжение и выйти из предобморочного состояния. Однако девушка также сообщила, чтобы справиться с таким состоянием, ей нужно будет использовать все возможные варианты борьбы со стрессом.

Кроме того, 25-летняя супруга артиста не стала скрывать, что в ее жизни не все так хорошо, как кажется со стороны.

«Я с вами не делилась, но должна сказать, что сейчас прохожу очень непростой период в своей жизни. Порой мы живем в иллюзиях, а потом встречаемся с реальностью. В такие моменты очень легко уйти в "почему?", "зачем?», «за что?». Но это мой заказ. Я заказала для себя пройти это, прожить и полюбить жизнь еще сильнее», — разоткровенничалась Ангелина в социальных сетях.

Однако затем супруга Соколовского оставила комментарии, которые не на шутку испугали ее подписчиков: «Я умерла... Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти».

Ранее мы писали о том, что Влад Соколовский поделился мнением о пластической операции жены.

Также сообщалось, что Рита Дакота заявила о компромате на бывшего мужа Соколовского.