«Как же я недоволен»: Влад Соколовский поделился мнением о пластической операции жены

Жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова три месяца назад сделала операцию по увеличению груди. Она выложила видео в облегающем топе – под роликом супруг оставил ироничный комментарий, что недоволен результатом.

В личном блоге Суркова сообщила: «Я сделала грудь три месяца назад и сейчас хочу рассказать, почему не стоит делать увеличение груди». Ничего не объясняя, девушка показала себя в топе с декольте.

Соколовский оставил под роликом комментарий: «Боже, как же я недоволен!»

Напомним, Ангелина решилась на пластику после родов. Она осталась довольна результатом, хотя реабилитация полностью не завершена. По-прежнему Суркова не спит на животе и чувствует дискомфорт при нагрузках на руки. Становиться матерью еще раз Суркова пока не планирует.

Соколовский и Суркова поженились в 2024 году. Для Ангелины это первый брак. Певец был женат на певице Рите Дакоте, у бывших супругов есть общая дочь.