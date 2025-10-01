«25 лет уговаривал»: муж Маши Распутиной рассказал о тайной свадьбе с певицей

Муж Маши Распутиной сообщил, что на их свадьбе были только самые близкие люди. Слова Виктора Захарова передает Kp.ru.

В сентябре 2025 года в СМИ появилась новость о свадьбе Распутиной и Захарова. Сама певица не комментировала радостные сообщения, зато их подтвердил Виктор.

«Мы правда поженились. 25 лет друг к другу привыкали и вот наконец-то расписались. 25 лет уговаривал», — заявил он.

Избранник Маши не стал делиться подробностями торжества. Виктор убежден, что во время СВО некорректно рассказывать о «гуляниях». При этом Захаров уточнил, что свадьба прошла в узком кругу: «Были только близкие, только наши домашние».

Захаров усомнился, что Маша запишет песню в честь свадьбы, но анонсировал ее новые композиции.

Ранее сообщалось, что муж Маши Распутиной был официально женат на другой и развелся в прошлом году. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Дмитрий Дибров высказался о разводе с женой Полиной.