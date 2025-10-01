«Народно покрою своим гневом мать моих детей?»: Дмитрий Дибров высказался о разводе с женой Полиной

Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, почему решил не высказываться о разводе с Полиной Дибровой, которая родила от него троих сыновей за 16 лет брака.

«Я, может быть, и изобличил бы все из соображений самовлюбленности, в которой меня обычно изобличают другие. Или даже в назидание другим, бичуя пороки, обрушив грязью миллион терзаний. Но, скажите, ведь папаши могут быть изъяты из жизни ребенка. А мать — нет! Что же, я народно покрою своим гневом мать моих детей?» — сказал Дибров в эфире шоу «Антропология» на Первом канале, гостем которого стал адвокат Александр Добровинский.

Они также завели разговор об изменах, делая многочисленные предположения о том, почему в браках это случается. При этом Дибров неожиданно прервал Добровинского и попросил его отложить данный разговор приблизительно на год.

«Больно мне пока продолжать еще это… Пока еще. Но через год встретимся и поговорим», — заверил шоумен.

Напомним, 65-летний Дибров развелся из-за измены 36-летней Полины с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее Дмитрий Дибров жену Полину «самым прекрасным», что было в его жизни.