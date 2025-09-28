«А куда деваться-то?»: почему Маша Распутина расписалась с мужем через 26 лет совместной жизни

Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова через 26 лет совместной жизни. Как оказалось, раньше пара не могла узаконить свои отношения, так как избранник певицы был официально женат на другой женщине и развелся только в прошлом году.

При этом Захаров и Распутина обвенчались много лет назад. Роспись же состоялась 22 сентября 2025 года без шумного банкета и прочих традиционных атрибутов.

«У нас не было никакого торжества. Очень скромно. Думали, а вдруг мы не подходим друг другу. Но тут оказывается через четверть века, что мы подошли друг к другу. А куда деваться-то? Уже притерлись», - сказала Распутина в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

В день свадьбы Маша вручила мужу запонки, а он ей — ювелирный гарнитур: подвеску, кольцо и серьги.

