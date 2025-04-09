24-летняя невестка Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции

24-летняя невестка Наташи Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции. Мелисса Глушко поделилась честным фото в соцсети.

Мелисса перенесла вторую операцию на челюсти. Первая была в начале 2025 года. Ей наращивали кость, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.

После хирургического вмешательства невестка Наташи показала, как выглядит ее лицо. Мелисса сильно опухла, особенно с левой стороны. Отек распространился не только на область рта, но и глаза. Глушко иронично сравнила себя с хомяком, подписав снимок соответствующим смайликом.