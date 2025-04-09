НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 апреля 2025, 16:28
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24-летняя невестка Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции

24-летняя невестка Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции

© Starface.ru

24-летняя невестка Наташи Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции. Мелисса Глушко поделилась честным фото в соцсети.

Мелисса перенесла вторую операцию на челюсти. Первая была в начале 2025 года. Ей наращивали кость, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.

После хирургического вмешательства невестка Наташи показала, как выглядит ее лицо. Мелисса сильно опухла, особенно с левой стороны. Отек распространился не только на область рта, но и глаза. Глушко иронично сравнила себя с хомяком, подписав снимок соответствующим смайликом.

24-летняя невестка Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Мелисса не стала раскрывать подробности самочувствия. Но, несмотря на перенесенную операцию, она посетила мероприятие по работе.

Ранее невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что экс-невестка Надежды Кадышевой хочет лишить ее сына родительских прав.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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