24-летняя невестка Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции
© Starface.ru
24-летняя невестка Наташи Королевой показала опухшее лицо на второй день после операции. Мелисса Глушко поделилась честным фото в соцсети.
Мелисса перенесла вторую операцию на челюсти. Первая была в начале 2025 года. Ей наращивали кость, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.
После хирургического вмешательства невестка Наташи показала, как выглядит ее лицо. Мелисса сильно опухла, особенно с левой стороны. Отек распространился не только на область рта, но и глаза. Глушко иронично сравнила себя с хомяком, подписав снимок соответствующим смайликом.
Мелисса не стала раскрывать подробности самочувствия. Но, несмотря на перенесенную операцию, она посетила мероприятие по работе.
Ранее невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что экс-невестка Надежды Кадышевой хочет лишить ее сына родительских прав.