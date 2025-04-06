Подруги по несчастью: вторая экс-невестка Кадышевой хочет лишить ее сына родительских прав

Единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, но оба брака закончились разводом. Первая супруга, Анжелика Бирюкова, родившая от артиста сына Алексея, лишила его родительских прав. Долгое время Костюк пытался скрыть, что у него есть еще один ребенок, но мать наследника хочет пойти по примеру своей предшественницы.

После развода с Бирюковой Костюк женился на Габриелле Мерман, девушке из состоятельной семьи. В мае 2022 года у них родился сын Леонард. Но брак просуществовал до начала 2023 года. Сейчас бывшие супруги находятся в судебном процессе из-за алиментов и порядка общения с ребенком. Габриелла утверждает, что Григорий пытался скрыть факт рождения общего ребенка, что повлекло за собой передачу дела из мирового суда в районный. В настоящий момент Костюк выплачивает бывшей жене 15 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов на ребенка, но оспаривал сумму, назначенную на её содержание. При этом суд остался на стороне матери.

28-летняя Мерман — выпускница МГИМО. Габриелла знает несколько языков, училась в Швейцарии, работала в Монако, США, а затем вернулась на Родину.

Габриелла утверждает, что Надежда и ее сын ни разу не видели Леонарда. Однако девушка подружилась с бывшей женой Григория Анжеликой — они оказались подругами по несчастью, сообщается в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Экс-невестка Костюка возмущена, с каким безразличием к ней относится семья народной артистки. Она думает пойти по пути Бирюковой и лишить Григория родительских прав.

Ранее концертный директор Сергей Лавров назвал сына Кадышевой «неприятным типом».