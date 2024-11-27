24-летний внук Никиты Михалкова Андрей впервые за долгое время вышел в свет. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Москве состоялась премьера сериала «Первый номер», в котором Надежда Михалкова сыграла одну из главных ролей. Ее пришли поддержать сестра Анна и племянник Андрей. Примечательно, что внук известного режиссера вышел в свет впервые за долгое время.

Андрей выбрал для мероприятия расслабленный образ, отдав предпочтение спортивному стилю. Он надел черную толстовку, футболку, серые джинсы и кроссовки. Его мать также остановилась на темных оттенках, а Надежда предпочла более яркий образ. Актриса позировала перед камерами в кожаном красном костюме с юбкой.

Ранее Надежда Михалкова заявила, что пострадала на съемках сериала «Первый номер». Подробности читайте в этой новости.

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