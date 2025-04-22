23-летняя жена Александра Петрова впервые вышла в свет в Москве после родов
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23-летняя жена Александра Петрова впервые вышла в свет после родов. Об этом сообщает «7Дней.ru».
В Москве состоялась премьера фильма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Актер появился на мероприятии не один, а вместе с женой, которая родила в начале апреля.
Виктория вышла в свет в белом платье выше колена с объемными рукавами. Она отдала предпочтение приталенному силуэту, который подчеркнул фигуру после родов.
«Родители на выгуле», — с иронией прокомментировала выход в свет Виктория.
Сам же Петров недавно заявил, что после рождения сына будет иначе подходить к выбору проектов.
Ранее жена Петрова похвасталась фигурой спустя две недели после родов. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что новая жертва сына Надежды Кадышевой заявила о его многомиллионном долге.