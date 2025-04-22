«Умеют навешать лапши на уши»: новая жертва сына Кадышевой заявила о его многомиллионном долге

Новая жертва сына Надежды Кадышевой заявила, что он должен ей 9 млн. Об этом сообщает StarHit.

Новой жертвой Григория Костюка оказалась его экс-возлюбленная Дарья. Сын Надежды действовал по уже знакомой схеме: он закрутил роман с Дарьей, выпросил миллионы на свои нужды и до сих пор не вернул.

По словам Дарьи, впервые Григорий занял у нее деньги через 1,5 недели отношений. На сегодняшний день она владеет списком людей, которым должен наследник певицы, и общая сумма долга составляет 500 млн.

Девушка признается, что многие жертвы боятся идти в суд из-за влияния семьи.

«Многие боятся. Костюки умеют запугать, навешать лапши на уши. Некоторые верят, что он вхож в какие-то высокие кабинеты, чего на самом деле нет и в помине. Гриша реально талантливый харизматичный мошенник, который умело втирается в доверие!» — высказалась Дарья.

Дарья отмечает, что певица за один концерт получает 7 млн. Для нее непонятно, почему при наличии денег семья не может вернуть долг. По словам девушки, разговор с Александром Костюком тоже не помог: сначала он обещал решить проблему, но затем заблокировал Дарью и перестал выходить на связь.

«У них пирамида. Они занимают, но отдают не всем. Таким лохам, как я, не отдают, у кого есть расписки, остается шанс. Моя подруга дала театру 20 миллионов в тот момент, когда налоговая заблокировала все счета. Я выпросила под свою ответственность. И Григорий потом тоже трубки не брал. В итоге она отправила ему досудебную претензию, каким-то чудом вскоре все выплатили», — резюмировала она.

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