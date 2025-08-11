23-летняя Валя Карнавал призналась, что долго стеснялась особенности на лице

Валя Карнавал призналась, что в детстве стеснялась своей внешности. 23-летняя блогерша откровенно рассказала о своих комплексах в личном блоге.

На правой щеке у Вали расположены три крупных родимых пятна, которые сейчас она считает своей изюминкой, однако в детстве ей казалось, что эта особенность на лице ее уродует.

«В школе я садилась этой стороной лица к стене, чтобы никто не видел. Вот дурная», - разоткровенничалась Карнавал.

Пользователи Сети поддержали блогершу, отметив, что родинки на ее щеке расположены очень красиво.

Ранее Валя Карнавал сообщила, что улетела из России. Вместе с возлюбленным она отправилась в Монако. По признанию Вали, поездка за границу — это подарок ее бойфренда. Он решил порадовать артистку, так как за последнее время она сильно устала. Валя не афиширует новый роман, однако СМИ выяснили, что она состоит в отношениях с 29-летним бизнесменом Аргишти Эвояном.

Также Валя похвасталась подарками за миллионы рублей. Кроме шикарных букетов цветов она получила два браслета: один от бренда CARTIER в виде гвоздя из розового золота стоимостью около 800 тысяч рублей, а другой - за 2 миллиона рублей от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота с бриллиантами.