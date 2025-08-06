«Собирайся, летим в Монако!»: богатый возлюбленный увез Валю Карнавал из России

23-летняя блогерша Валя Карнавал улетела из России. Вместе с возлюбленным она отправилась в Монако.

По признанию Вали, поездка за границу — это подарок ее бойфренда. Он решил порадовать артистку, так как за последнее время она сильно устала.

«Он такой: „Собирайся, летим в Монако!“» — сообщила Карнавал.

В комментариях поклонники блогерши порадовались за нее и отметили, что она встречается с хорошим мужчиной. К слову, о его личности известно лишь по слухам, так как сама Валя не афиширует новый роман. Предположительно, она состоит в отношениях с 29-летним Аргишти Эвояном. Он бизнесмен, который предпочитает закрытый образ жизни.

В СМИ писали, что Эвоян уже был женат. От бывшей супруги у мужчины есть ребенок. Но брак продлился недолго. Уже в 2023 году предприниматель официально оформил развод. Как именно Аргишти познакомился с Карнавал, пока остается загадкой. Поклонники ждут, когда артистка перестанет скрывать роман и сама все расскажет.

Ранее в Москве задержали вымогателей, которые пытались заработать на фото Вали Карнавал.