23-летняя Устинья Малинина трогательно обратилась к жениху-британцу в праздник. Дочка Александра Малинина поделилась откровением в соцсети.

14 февраля — особенный день для Устиньи. Девушка сообщила, что в этот день 5 лет назад она познакомилась с возлюбленным, 2 года назад у них начались отношения и год назад было объявлено об их помолвке.

«Отмечаем любовь. Скоро свадьба! Я тебя люблю», — высказалась Малинина.

Девушка сопроводила подпись трогательной фотографией с возлюбленным.

Напомним, что Устинья уже несколько лет живет в Великобритании. Там она познакомилась с будущим женихом по имени Зак. В 2024 году молодые люди планируют сыграть свадьбу. По предварительным данным, торжество состоится в Гонконге.

Ранее мы писали о том, что жених-британец 23-летней Устиньи Малининой устроил ей свидание на катке в Лондоне. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Клава Кока и ее возлюбленный сняли квартиру в Париже за 200 евро в сутки.