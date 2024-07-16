23-летняя дочь Александра Малинина Устинья уехала с женихом на отдых в Италию
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23-летняя дочь Александра Малинина Устинья уехала с женихом на отдых в Италию. Девушка поделилась новыми снимками в соцсети.
Не так давно Устинья сообщила подписчикам, что успешно окончила учебу в Королевском колледже музыки в Лондоне. После выпускного дочь Александра улетела на отдых в Форте-деи-Марми. Примечательно, что компанию ей составил жених Зак. Девушка сняла романтический ролик с возлюбленным на морском берегу на закате.
«Устинья, как тебе подходят краски неба и моря в лучах волшебного вечернего солнца», — отреагировала Эмма Малинина на публикацию дочки.
Известно, что в 2024 году Устинья и Зак узаконят свои отношения. При этом пара держит в секрете дату и место бракосочетания.
Ранее сообщалось, что дочь певца Александра Малинина будет учиться в магистратуре в Лондоне за 2 млн в год. Подробности читайте в этой новости.
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