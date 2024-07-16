23-летняя дочь Александра Малинина Устинья уехала с женихом на отдых в Италию

«Устинья, как тебе подходят краски неба и моря в лучах волшебного вечернего солнца», — отреагировала Эмма Малинина на публикацию дочки.

Известно, что в 2024 году Устинья и Зак узаконят свои отношения. При этом пара держит в секрете дату и место бракосочетания.

Ранее сообщалось, что дочь певца Александра Малинина будет учиться в магистратуре в Лондоне за 2 млн в год. Подробности читайте в этой новости.

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