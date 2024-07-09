Дочь Александра Малинина будет учиться в магистратуре в Лондоне за 2 млн в год, а сын Юрия Шатунова бесплатно

Стоимость учебы в магистратуре дочери певца Александра Малинина Устиньи составит 20 тысяч фунтов стерлингов (2 млн 258 тыс. рублей). Напомним, она закончила бакалавриат в Королевском колледже музыки и перешла в магистратуру.

О стоимости обучения сообщил сайт Kp.ru.

Издание отмечет, что учеба в бакалавриате стоит дешевле.

На днях 23-летняя Устинья похвасталась дипломом. Ее мама – Эмма Малинина – рассказала, что этот колледж признан лучшей консерваторией мира, а на курсе Устиньи учились всего 11 человек, хотя обычно из ста желающих попадают только 18.

Издание также сообщило, что сын певца Юрия Шатунова будет учиться за границей бесплатно. Семья обосновалась в Германии более 18 лет назад, а для граждан обучение бесплатное. Дэннис закончил там школу и поступает в университет прикладных наук. В перспективе он мечтает стать командиром экипажа воздушного судна.

Ранее сообщалось, что Малинин поздравил дочь с окончанием престижного колледжа в Лондоне.