23-летний внук Михаила Шуфутинского женился на популярной в Израиле блогерше. Об этом сообщает Газета.Ru.

Избранницей Ноя Шуфутински стала Ахуве Махгерефт, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. В соцсети девушка рассказала о минувшей свадьбе и показала обручальные кольца.

Известно, что Ахува и Ной познакомились 3,5 года назад в Еврейском центре США. После этого молодые люди переехали в Израиль. На данный момент внук Шуфутинского зарабатывает на жизнь творчеством. Он записывает песни на четырех языках, в том числе и на русском.

К слову, сам исполнитель хита «Третье сентября» никак не комментировал радостное событие в семье.

Ранее мы писали о том, что Михаил Шуфутинский впервые за 4 года выступил на сцене за 2,5 миллиона. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова осудила Лию Ахеджакову за нежелание покинуть Россию.