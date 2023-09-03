Чистый унитаз и 2,5 миллиона: раскрыт райдер Михаила Шуфутинского

Российский певец Михаил Шуфутинский решил снять своё эмбарго на выступления и вернуться на сцену 3 сентября. Он выступит в Кремле и на двух корпоративных мероприятиях, заработав на этом 2,5 миллиона рублей, бутылку виски и сидушку для унитаза.

Михаил Захарович согласился дать концертный сет 3 сентября, что произойдет спустя целых четыре года. К 2,5 миллиона рублей артист просит также бутылку виски Maсallan 12-летней выдержки и туалетные принадлежности, пишет Telegram-канал Mash.

Другие концерты и корпоративные мероприятия запланированы на ближайшие несколько дней. Те, кто желает пригласить Михаила Шуфутинского, должны будут заплатить ту же сумму, а также предоставить необходимые предметы бытового райдера. В этом списке предметов нет ничего экстравагантного: вешалки, бутилированная вода, белое и красное вино, виски и пара удлинителей.

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