«Очень сильно испугался»: Стречина разрыдалась после проката на «Ледниковом периоде»

Актриса Ангелина Стречина разрыдалась после проката с травмой на шоу «Ледниковый период». 28-летняя звезда дала волю эмоциям и поделилась впечатлениями от номера.

Девушка выступает в паре с Александром Энбертом. Они показали хороший результат, а члены жюри похвалили их за прокат. Артистка не смогла сдержать слез, так как не рассчитывала на такие положительные отзывы, ведь времени у них было очень мало.

«Я очень переживала за эту программу, тем более я очень люблю эту песню. И для меня это было так важно. Это было прям потрясающе», – поделилась Ангелина.

Звезда призналась, что во время одной из тренировок получила травму руки. Она потеряла равновесие и повредила сухожилие. Девушка не хотела афишировать проблему, но повязка выдала ее.

«Это был прогон. Элемент несложный. Я потеряла равновесие и решила, что отличная идея – помочь себе рукой. Саша очень сильно испугался. Он же профессионал. И он очень сильно переживал», – рассказала знаменитость.

Актриса отметила, что в следующий раз хочет выступить уже без повязки на руке. Как сообщает «Жизнь», проект «Ледниковый период» всегда был мечтой для Стречиной. Муж настаивал на том, что ей нужно уйти, но она не стала покидать шоу.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Тарасова раскритиковала блогершу Валю Карнавал за выступление на «Ледниковом периоде».