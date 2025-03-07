26-летний актер Глеб Калюжный отправится в армию 16 апреля

Актер Глеб Калюжный отправится в армию 16 апреля. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

26-летний актер Глеб Калюжный самостоятельно явился к следователю на днях. Напомним, в отношении знаменитости возбудили уголовное дело по факту уклонения от воинской службы.

Сообщается, что актер вместе с адвокатом и директором пришел на допрос, который длился около трех часов. Во время беседы со следователем, Калюжный частично признал свою вину и пообещал отправиться на службу. По данным журналистов, после допроса Калюжный поехал в военкомат Тверского района, где ему вручили повестку на 20 марта — в этот день он обязан приехать в единый пункт призыва на военную службу на улицу Яблочкова.

Скорее всего Калюжному позже вручат еще одну повестку и уже 16 апреля актер отправится в воинскую часть. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска.

Сам актер, его адвокат и директор от комментариев отказались.

Ранее мы писали о том, что мама актера Калюжного отреагировала на слухи об уклонении сына от армии.