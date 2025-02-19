23-летний актер из «Аноры» Марк Эйдельштейн снялся для американского глянца

23-летний актер Марк Эйдельштейн снялся для американского глянцевого журнала. Звезда «Аноры» появился на обложке и на разворотах. Фото издание опубликовало в социальных сетях.

Российский молодой актер продолжает покорять Голливуд. После главной роли в фильме «Анора» он стал посещать иностранные кинопремии, вечеринки и давать интервью зарубежным изданиям. А недавно его пригласили стать лицом нового выпуска известного журнала.

Фотографу Марк позировал в нижнем белье. В одном образе на нем была яркая желтая рубашка, а в другом – коричневая длинная шуба. А для обложки стилисты подобрали для него майку с кружевом и трехцветное жемчужное ожерелье.

Напомним, что, кроме Марка, иностранцам после «Аноры» очень полюбился другой российский актер Юра Борисов. Он стал «лысым крашем» в Сети, зарубежная публика восхищалась его красотой и простотой характера. Выделили Юру и критики. За свои актерские способности он был номинирован на «Оскар».

Ранее певец Джаред Лето опубликовал фото с Марком Эйдельштейном.