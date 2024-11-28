Чудом уцелевшая Арбенина обратилась к фанатам после падения на концерте в Петербурге

Диана Арбенина назвала «лучшим» концерт в Санкт-Петербурге после падения с балкона. Певица прокомментировала инцидент в соцсети.

В Санкт-Петербурге состоялся концерт Дианы, на котором она едва не пострадала. В середине шоу певица перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Там она перелезла через перила, но наступила на край ограничительной сетки и сорвалась на танцпол. Несколько человек за руку затащили ее обратно на балкон. Несмотря на инцидент, Диана считает прошедший концерт и своих фанатов «лучшими».

«Я же говорю, что на концерт приходят самые лучшие люди! У меня такое впечатление всегда, что это самые лучшие люди собрались. Сегодня в Питере я еще раз в этом убедилась, когда падала с балкона. Ребята, это чума!» — высказалась знаменитость.

Певица пообещала вернуться в Петербург с новым шоу, при этом она не стала называть дату мероприятия.

«Если говорить серьезно, то это один из лучших концертов питерских. Я в такой эйфории, мне так понравилось! Мы должны вернуться обязательно. И это будет, я уже знаю, когда, но не скажу», — резюмировала артистка.

Ранее в Омске отменили концерт певицы Дианы Арбениной после требований общественников. Подробности читайте в этой новости.