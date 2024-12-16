22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом

Напомним, политик женился на младшей дочке Ельцина в 2002 году.

Ранее внучка Бориса Ельцина рассказала, как живет вдова экс-президента Наина в 92 года. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Альбина Джанабаева восхитила новым снимком с 3-летней дочерью от Валерия Меладзе.