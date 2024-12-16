22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом
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22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом. Девушка поделилась семейным снимком в соцсети.
15 декабря Валентин Юмашев отметил день рождения. В честь этого события Мария посвятила ему пост, сопроводив совместным снимком.
«С днем рождения, папа», — лаконично написала внучка Ельцина.
К слову, к поздравлениям присоединились и многие звезды. Так, Светлана Бондарчук тоже оставила комментарий под публикацией Марии.
«Валентин, с днем рождения!» — высказалась Светлана.
Напомним, политик женился на младшей дочке Ельцина в 2002 году.
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