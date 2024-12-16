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Опубликовано 16 декабря 2024, 10:33
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22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом

22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом. Девушка поделилась семейным снимком в соцсети.

15 декабря Валентин Юмашев отметил день рождения. В честь этого события Мария посвятила ему пост, сопроводив совместным снимком.

«С днем рождения, папа», — лаконично написала внучка Ельцина.

К слову, к поздравлениям присоединились и многие звезды. Так, Светлана Бондарчук тоже оставила комментарий под публикацией Марии.

«Валентин, с днем рождения!» — высказалась Светлана.

22-летняя внучка Бориса Ельцина Мария опубликовала редкое фото с отцом

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, политик женился на младшей дочке Ельцина в 2002 году.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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