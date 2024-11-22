«В каждой из комнат — портрет дедушки. Без него она не может»: как живет 92-летняя вдова Ельцина

Внучка Наины и Бориса Ельциных Мария Юмашева рассказала о жизни 92-летней матери. Девушка отметила, что вдова политика, несмотря на возраст, старается держать себя в форме и не забывает о покойном муже.

По словам Марии, ее мама целиком погрузилась в семейные хлопоты. Она старается проводить как можно больше времени с родными, а они, в свою очередь, следят за ее здоровьем. Дочери Ельциной заботятся о матери и мотивируют ее больше двигаться. Так, у вдовы есть палки для скандинавской ходьбы и фитнес-браслет, который считает ее количество шагов в день.

Отдыхает Наина Иосифовна в собственном саду, в котором выращивает яблоки. Мария отметила, что уход за растениями стал для ее бабушки способом медитации.

«Бабушка любит свой сад. Она много души вложила в него, в то, как все расположить, чтобы было красиво и удобно», - рассказала внучка Ельциных в беседе с Marie Claire.

Есть у вдовы и любимые места в доме. Например, ей нравится сидеть в столовой, а также в гостиной и личном кабинете, где есть швейная машинка.

«Это все места, где она проводит больше всего времени в течение дня. И в каждой из этих комнат — портрет дедушки. Каждый портрет разный. Для нее важно, чтобы он был рядом с ней. Без него она не может жить», - поделилась Мария.

Ранее внучка Бориса Ельцина повторила фото своей матери, сделанное в молодости.