«Маленькая принцесса»: Альбина Джанабаева поделилась редким кадром с дочерью от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева поделилась редким семейным кадром с дочерью от Валерия Меладзе. В личном блоге экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала фото с 3-летней Агатой в домашней обстановке, восхитив подписчиков.

Певица не так часто делится снимками с младшим ребенком в соцсетях, однако на днях сделала исключение. Альбина Джанабаева показала поклонникам кадр, на котором ее дочь запечатлена дома у камина. Агата предстала перед камерой в белом платье с воланами и красных тапочках-башмачках. Малышка грелась и смотрела на огонь. При этом жена Валерия Меладзе не стала показывать лицо девочки.

Подписчики знаменитости восхитились трогательным снимком, назвав дочь артистов «маленькой принцессой».

«Маленькая принцесса, так внимательно смотрит на огонь», «Девочка-девочка такая», «Полная чаша: и сыночки у вас, и лапочка-дочка», «Классное фото, с новогодним настроением», «Просто прелесть», — написали в Сети.

Напомним, отношения Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начались, когда певец еще был женат. В 2004 году у пары родился сын Константин, но лишь через несколько лет после этого артист развелся с супругой. Знаменитости состоят в браке с 2014 года, у них также есть 10-летний сын Лука и 3-летняя дочь Агата. По информации источников, в настоящее время супруги живут в Испании, певица занимается семьей и детьми и редко дает концерты, а Валерий Меладзе гастролирует по всему миру.

Ранее сообщалось о том, что Альбина Джанабаева привела поклонников в восторг домашними кадрами с подросшими детьми от Валерия Меладзе.