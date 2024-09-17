«Моя лучшая форма»: Валя Карнавал снялась на отдыхе и сделала заявление

Похудевшая блогерша Валя Карнавал снялась на отдыхе и заявила, что находится в своей лучшей форме. Снимками и видео она поделилась в соцсетях.

Знаменитость активно ведет личный микроблог, является ведущей нескольких шоу и настоящим кумиром молодежи. Она часто снимается в фотосессиях и делится контентом с отдыха. На днях Валя опубликовала фото в купальнике и призналась, что довольна собственным телом.

«Моя лучшая форма», – заявила девушка.

Также она поделилась роликом, на котором позировала в другом бикини. Как оказалось, ради идеальной фигуры она трудилась на протяжении двух лет и сбросила 20 кг. В интервью блогерша признавалась, что раньше весила 65 кг, но занялась собой.

В последнее время Карнавал сильно похудела, что стало беспокоить ее фанатов. Они отмечают, что девушка буквально «растаяла на глазах». Также поклонники давно обсуждают, ложилась ли Валя под нож пластического хирурга, так как при очень тонкой талии у нее сохранились выдающиеся формы. Сама звезда не комментировала слухи.

Ранее мы писали о том, что бывший возлюбленный Вали Карнавала Саша Стоун готовится к отцовству. Он мечтал о детях от блогерши и даже звал ее выйти за него замуж, но в итоге свадьба сорвалась. Спортсмен всерьез думает о наследниках, а после рождения сестры еще серьезнее подошел к вопросу.