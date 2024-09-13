«Если вам говорят, что ваш поезд ушел»: Валя Карнавал похвасталась сумкой за 700 тысяч рублей
© Komsomolskaya Pravda/East News
Блогер Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, похвасталась перед своими поклонниками сумкой, стоимость которой составляет более 700 тысяч рублей.
22-летняя артистка опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена в мини-платье белого цвета, укороченной дубленке оливкового оттенка с меховой отделкой и черных замшевых сапогах на высоком каблуке. Образ Валя дополнила крупной сумкой на цепочке люксового бренда.
Блогер распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
В этом же образе Валентина сняла короткий видеоролик на одной из улиц Москвы.
«Если вам говорят, что ваш поезд ушел, помните – есть еще самолеты и яхты», - подписала видео Карнавал.
Подписчики похвалили Валентину и отметили, что она шикарно выглядит. При этом нашлись и те, кто раскритиковал блогера за слишком короткое платье.
В мае блогер приобрела кабриолет. Ее выбор пал на оранжевый автомобиль марки BMW M4, стоимость которого составляет около 10 миллионов рублей. Оказалось, что Валя Карнавал не самый ответственный водитель, у нее накопилось более 70 штрафов за нарушения ПДД.