22-летняя фигуристка Алина Загитова появилась на премии в коротком черном платье

Фигуристка Алина Загитова появилась на премии в коротком черном платье. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премия «Звезды хайпа», которую посетили многие артисты, в том числе и Загитова. Для выхода в свет спортсменка выбрала короткое черное платье с открытыми плечами и высокие сапоги. Она уложила волосы, сделала макияж с акцентом на глаза и дополнила образ сережками.

В беседе с журналистами 22-летняя Алина пожаловалась на отсутствие сна и голоса: накануне у нее были важные съемки.

«Сегодня я спала часа три, наверное. Вчера были съемки, сорвала голос. У меня всё отлично, много идей и проектов, а также тренировок, в том числе и учеба. Есть, чем заняться, таймменеджемент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами», — высказалась фигуристка.

Также Алина раскрыла свой райдер, в котором есть сладкие напитки. По словам Загитовой, ей трудно от них отказаться.

Ранее Алина Загитова прокомментировала свою замену в «Ледниковом периоде». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова появилась на премии с перьями на голове и в валенках.