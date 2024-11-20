Алина Загитова прокомментировала свою замену Медведевой в «Ледниковом периоде». Об этом сообщает Kp.ru.

Фигуристка Алина Загитова три года была ведущей шоу «Ледниковый период». За это время она часто сталкивалась с критикой телезрителей, которые отмечали ее проблемы — спортсменка произносила заученный текст безэмоционально.

И вот, в новом сезоне проекта, ведущая сменилась на Евгению Медведеву. Сама Загитова поблагодарила организаторов за возможность проявить себя в чем-то новом.

«Я очень благодарна этому телепроекту за тот опыт, который он мне дал. Действительно, взять девушку, у которой практически нет опыта в телевидении — это огромный риск для них в какой-то степени», — отметила она.

При этом фигуристка не согласна с тем, что ее заменили на Медведеву.

«Немного не согласна с вашей формулировкой „заменили“. Наша жизнь она такая, очень интересная, и не знаешь, что может быть завтра. Поэтому тут даже не могу на это ответить», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева не стала раскрывать, приглашала ли Алину Загитову на свое шоу.