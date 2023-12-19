22-летний блогер Даня Милохин отправится в Казахстан ради российского вайба. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Блогер уже долгое время не проживает на территории РФ. Известно, что после скандального отъезда из России Даня обосновался в ОАЭ. Милохин не скрывает, что скучает по стране, однако возвращаться он боится. Ради того, чтобы вновь ощутить русский дух, блогер решил отправиться в Казахстан.

«В Россию мне нельзя, хотя я не знаю, почему так. В Казахстане есть российский вайб», — высказался Даня.

Милохину нравится жизнь в Дубае, однако в Москве у него остались родственники и друзья. Блогер с сожалением заявил, что он «рванул бы» туда, но он не уверен, что его «там примут».

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