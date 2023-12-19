«Полная женщина с некрасивым педикюром»: Собчак прошлась по внешности Канделаки

Журналистка Ксения Собчак назвала Тину Канделаки «полной женщиной с некрасивым педикюром». Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на шоу «Острожно, Собчак!».

Новой героиней шоу Ксении стала стилист Карина Нигай. Во время интервью знаменитости обсудили наряды звезд шоу-бизнеса. Карина заявила, что считает Тину Канделаки одной из самых стильных женщин. Собчак, у которой давний конфликт с Канделаки, удивилась услышанному. Журналистка на протяжении нескольких минут пыталась переубедить собеседницу.

Ксения считает, что Тина — «полная женщина с некрасивым педикюром». Карина хотела защитить журналистку и даже отметила ее регулярные занятия спортом. Однако Собчак была непоколебима. Она посчитала, что Нигай заступилась за Канделаки только потому, что является ее подчиненной.

«Джинсы ей просто не идут. С такой попой, фигурой и ногами не нужно носить укороченные модели», — высказалась Собчак.

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