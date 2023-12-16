«Уровень образованности ниже уровня моря»: что Николай Цискаридзе думает о популярности Милохина

Николай Цискаридзе высказал свое мнение о Дане Милохине в свежем интервью для YouTube-канала Александра Соколовского.

«Я пообщался с ним (Даней Милохиным – прим. ред.) на одной съемке, и там была очень смешная ситуация. Было понятно, что уровень образованности мальчика, который стал очень известным, ниже уровня моря», – заявил Цискаридзе.

На площадке показывали Лидию Русланову, которая исполняла композицию «Валенки». Тогда же Николай Цискаридзе обратился к Милохину. Он передал молодому человеку, что это знаменитая певица сороковых годов, в ответ на что Даня сказал: «Да-да, я слышал этот трек».

Сам блогер не раз говорил, что не читает книги и всю необходимую ему информацию получает от друзей. Цискаридзе считает, что такие высказывания могут негативно влиять на фанатов.

Хореограф вспомнил, как однажды к нему привели в кабинет 12-летнего мальчика. Ребенок утверждал, что не хочет учиться, так как он может быстро заработать в социальной сети TikTok.

«С одной стороны, мне нравится, что можно раскрутить что угодно, с другой, мне, как человеку, который связан с образованием и хочет чему-то научить, грустно. Я понимаю, с какой скоростью эти кумиры уйдут», – резюмирует Николай.

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