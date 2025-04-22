19-летняя невеста Лепса прокомментировала интрижки певца матерной цитатой Айзы

Невеста Григория Лепса прокомментировала интрижки певца матерной цитатой блогерши Айзы-Лилуны Ай. 19-летняя Аврора Киба пообщалась с подписчиками своих соцсетей.

Девушка смогла очаровать известного артиста и часто выходит с ним в свет. Они готовятся к свадьбе, но точное число торжества еще не называли. Аврора с радостью общается с журналистами и выглядит уверенной в себе. Она также отвечает на сообщения от пользователей Сети.

Один из фанатов поинтересовался, какую свадьбу себе в детстве представляла Аврора. Она дала понять, что не думала об этом.

«Я очень люблю отмечать юбилеи, дни рождения, но вот как-то к свадьбам я спокойно отношусь. Может, потому что с этим пока не сталкивалась — не знаю! Но, если и делать, то только свадьбу года!» — написала модель.

Были вопросы и о романе с Григорием, но она оставила вопросы без ответов. На просьбу прокомментировать, состоит ли она в отношения с Лепсом на самом деле, девушка заявила: «Нет, я в приколе». Она опубликовала романтичное фото со звездой.

Кто-то решил узнать, как Киба относится к бурному прошлому певца, а особенно его интрижкам с моделями. Аврора вспомнила слова блогерши Айзы и опубликовала ее архивное видео.

«Я снова жена Гуфа. Нет, еще не жена, но баба Гуфа. У него девушка была, но мне по фигу на его девушку», – говорила на кадрах блогерша, употребляя мат.

Ранее бывшая жена певца Григория Лепса сообщила, что улетела с дочерью из России.