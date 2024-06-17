19-летняя фигуристка Александра Трусова выходит замуж за Макара Игнатова. Спортсменка сообщила о переменах в личной жизни в соцсети.

В ночь с 16 на 17 июня в блоге Трусовой появилась интригующая фраза. Девушка сообщила, что в ее жизни произошло «что-то очень важное», однако раскрывать интригу она не спешила. Вскоре в блоге Игнатова была опубликована фотография с Трусовой из Санкт-Петербурга с подписью: «Она сказала «да»!».

Спортсмены не стали уточнять ни дату проведения свадьбы, ни ее место. Александра пообещала выйти на связь и сообщить все подробности.

Напомним, что о романе фигуристов стало известно в январе 2024 года. До Игнатова Трусова долгое время встречалась с Марком Кондратюком. По словам Александры, Марк был инициатором расставания.

Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова больше года встречается с футболистом Максимом Шнапцевым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что звезда «Ледникового периода» Александр Энберт покинул Россию с женой и ребенком.