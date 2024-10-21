«Несправедливо»: Анастасия Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии

Балерина Анастасия Волочкова подаст новый иск по поводу своей пенсии. Подготовкой искового заявления сейчас занимаются адвокаты.

Об этом она рассказала РИА Новости.

Ранее суд не стал рассматривать иск, в котором балерина уверяла – ее стаж солистки балета больше положенного, но экс-работодатель потерял его и выдал фальсифицированную трудовую книжку.

Говоря о подготовке нового иска, Волочкова заявила: «Собираемся, конечно. Этим занимаются мои адвокаты… За это нужно побороться, потому что это очень несправедливо».

Балерина пообещала проинформировать о подаче иска, как только это будет сделано.

Напомним, солистке балета положена пенсия спустя 15 лет стажа. В противном случае пенсия назначается по достижении 60 лет.

Ранее балерина попросила за комментарий журналистам 1 млн рублей. Танцовщица отметила, что ее комментарии «стоят денег». Репортеры пытались узнать, почему она внезапно поехала в Санкт-Петербург.