19-летняя дочь Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей

Напомним, наследница Табакова учится в финансовом институте в Москве. Зудина рассказывала, что у дочки была возможность учиться в Монако, но та отказалась.

Также Зудина родила от Табакова сына Павла, который продолжил актерскую династию.

