19-летняя дочь Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей
© Ivanov Sergey/East News
19-летняя дочь Олега Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей. Мария показала новые кадры в личном блоге.
Мария вместе с Мариной Зудиной находится на отдыхе в Турции. В личном блоге девушка опубликовала снимки, сделанные на закате. Она позировала на яхте в голубом плате с цветочным принтом и мило улыбалась. Увидев публикацию, пользователи Сети пришли в восторг.
«Невероятная! Красавица, просто куколка! Натуральная красота! Шикарная», — написали фолловеры.
Напомним, наследница Табакова учится в финансовом институте в Москве. Зудина рассказывала, что у дочки была возможность учиться в Монако, но та отказалась.
Также Зудина родила от Табакова сына Павла, который продолжил актерскую династию.
