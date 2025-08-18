НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 августа 2025, 12:15
1 мин.

19-летняя дочь Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей

19-летняя дочь Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей

© Ivanov Sergey/East News

19-летняя дочь Олега Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей. Мария показала новые кадры в личном блоге.

Мария вместе с Мариной Зудиной находится на отдыхе в Турции. В личном блоге девушка опубликовала снимки, сделанные на закате. Она позировала на яхте в голубом плате с цветочным принтом и мило улыбалась. Увидев публикацию, пользователи Сети пришли в восторг.

«Невероятная! Красавица, просто куколка! Натуральная красота! Шикарная», — написали фолловеры.

19-летняя дочь Табакова восхитила подписчиков снимками с отдыха за границей

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, наследница Табакова учится в финансовом институте в Москве. Зудина рассказывала, что у дочки была возможность учиться в Монако, но та отказалась.

Также Зудина родила от Табакова сына Павла, который продолжил актерскую династию.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Олега Табакова не простила отца за роман с юной ученицей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 59-летняя актриса Марина Зудина удивила поклонников моложавой внешностью.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости шоу-бизнеса
новости
новости звезд